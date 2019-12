Populizmus alebo poslušnosť? Tretia možnosť zdanlivo neexistuje.

Aj keď si v týchto dňoch najmä vychutnávame varené víno, punč či iné chutné občerstvenie na vianočných trhoch, nakupujeme darčeky pre svojich blízkych a tešíme sa na najkrajšie sviatky v roku, sviatky pokoja a radosti,

našej pozornosti iste neunikli viaceré predvolebné spoty politických strán a hnutí, ktoré ohlasujú nezadržateľne blížiace sa parlamentné voľby. Len pre ilustráciu, predvolebné spoty strany SMER-SD doslova "valcujú slovenské internety" a najpopulárnejší "škôlkarský" spot, v ktorom si zahral sám predseda strany Robert Fico má aktuálne niečo vyše 11 000 lajkov, nehovoriac o počte komentárov. Ľudia sa v reakciách doslova predháňajú v nadávaní, osočovaní, vyjadrovaní neochvejnej podpory svojmu politickému idolu či snažení "kvalifikovane" analyzovať aktuálnu politickú situáciu. Nikde ani zmienka o aktuálnych problémoch Slovenska, o ich riešeniach, o zaujímavej a prínosnej argumentácii na celospoločenské alebo lokálne problémy. Dokonca aj po otázkach voličov tejto strany na samotného predsedu sa akosi zľahla zem.

Nielen na základe tejto skúsenosti mám pocit, že väčšina ľudí jednoducho nemá záujem zmysluplne komunikovať a následne aj príčetne konať vo voľbách. Na jednej strane všade počúvame, ako je pre štát dôležité zvoliť si predstaviteľov, ktorí spĺňajú odborné a morálne kvality a majú víziu, ako Slovensko zmeniť a pretvoriť ho nielen úspešnú krajinu, ale v krajinu, ktorá bude v mnohých oblastiach príkladom pre ostatných. Predstaviteľov, ktorí sú vo svojich názoroch konzistentní a médiá na nich nenájdu ani smietku špiny, čo by mohlo ich osobnosť diskreditovať. Na druhej strane si však priznajme, že takto to (bohužiaľ), nefunguje. Pokiaľ sa človek nezviditeľní populistickými riešeniami, prípadne nezaútočí na oponenta alebo najzákladnejšie ľudské pudy, čím má zvýšené šance pritiahnuť pozornosť médií, má mizivé šance jeho plány, aj keď sú to správne a rozumné riešenia, presadiť. Ahá, pardón, skoro by sme zabudli. Existuje aj druhá cesta. Vyškriabať sa do vrcholovej politiky po chrbte predsedu, podpredsedu či iného vysokého funkcionára strany. Bez žiadnej aktivity, iniciatívy, riešení. Ste verný vedeniu strany a tá Vás za to odmení najlepšie jednocíferným miestom na kandidátke. Krúžky nepotrebujete. Poslanecký mandát dostanete za poslušnosť.

Nádej však zomiera posledná. Stále je šanca rozšíriť spektrum možností vstupu nových ľudí do politiky o všetkými uctievaný ideál. Ideál toho, aby sa do politiky dostávali ľudia neodtrhnutí od reality, ktorí nielen poznajú problémy Slovenska, ale zároveň majú plán, ako tieto problémy efektívne riešiť. Pokiaľ chceme toľkokrát vehementne prezentované ideály slušnej, poctivej a morálnej politiky implementovať do jej reálneho fungovania, musíme ľuďom pripomínať, že od nich nikdy nič nezáviselo viac, ako práve toto. Nielen voliť vybranú politickú stranu, ale prihliadať na zmýšľanie, výsledky, prípadne odbornú kvalifikáciu jej kandidátov, ktorých zakrúžkujú. Práve kandidáti totiž tvoria obsah politického hnutia. A sú to rovnako "živí" ľudia z mäsa a kostí, ako oni.